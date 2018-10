Madagascar: Cynotechnie - Consécration mondiale pour le coach de Samada

Ajanthan Shanmugalingam a une fois encore démontré son expertise en matière de cynotechnie.

La plus belle des récompenses. C'est bien cela qu'Ajanthan Shanmugalingam a obtenu lors du dernier championnat du monde FCI Mondioring qui s'est tenu à Moscou du 5 au 8 octobre dernier. Cet expert international en cynotechnie s'est illustré lors de ce championnat du monde en faisant quasiment une razzia sur les médailles. Car en plus d'avoir été titré champion du monde par équipe et de s'être classé 10e en individuel, il a présenté sa chienne F'VITOU qui a été sacrée meilleure femelle de ce championnat du monde 2018, ce qui constitue sans nul doute la plus belle des récompenses pour un éleveur.

Ajanthan Shanmugalingam est une figure connue à Madagascar, puisqu'il est présent régulièrement dans le pays en sa qualité de coach chez SAMADA (Sûreté aéroportuaire de Madagascar). Cette entreprise disposant d'agents et cadres dotés d'une solide formation, utilise également d'importants matériels high-tech allant des systèmes de vidéo surveillance aux scanners, mais dispose surtout d'un centre de cynotechnie qui est sans doute l'un des plus performants dans cette partie du monde.

On ne devrait d'ailleurs pas s'étonner de la performance des chiens qui y sont élevés tout simplement parce que le coach est, comme il l'a prouvé, un authentique champion du monde en la matière. Shanmugalingam travaille à CSPI (société concessionnaire de la sûreté aéroportuaire de l'île) et est expert international dans les techniques relatives à l'élevage, le dressage et l'emploi des chiens de travail. De par sa compétence et sa grande technicité, il accompagne la SAMADA pour l'achat des chiens et le suivi des équipes cynotechniques de la société qui assure la sûreté aéroportuaire de Madagascar.