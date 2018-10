Madagascar: Marc Ravalomanana - Prêt à reprendre le pouvoir par les urnes

Un autre élément de poids vient de rejoindre l'équipe de la direction de campagne du candidat n°25. Il s'agit de Serge Zafimahova, un intellectuel connu et reconnu, porte-parole de la famille du feu Zafy Albert, fondateur du CRN. Marc Ravalomanana a porté son choix sur ce président du MDE (Madagascar développement et Ethique) pour coordonner sa campagne sur toute l'étendue du territoire.

L'équipe renforcée de la direction de campagne du candidat n°25 a été présentée hier à la presse à Faravohitra. « J'ai accepté de collaborer avec Marc Ravalomanana pour deux raisons. Primo, parce qu'il remplit les conditions requises pour être président de la République. Et secundo, parce qu'il attache une importance particulière à la réconciliation nationale et à la décentralisation effective. », a expliqué Serge Zafimahova. De son côté, Marc Ravalomanana de réitérer : « Je suis ouvert à toutes les bonnes volontés si l'objectif est de reconstruire le pays après 9 ans de galère. » Le candidat n°25 a saisi l'occasion pour rappeler que son programme (NDLR : Manifesto) est réaliste et réalisable, car il a été élaboré à partir des réalités constatées dans 246 localités que le candidat a visité avant la campagne. « C'est pour vous dire que j'ai préparé ma candidature pendant 9 ans. Et actuellement, je suis prêt à reprendre le pouvoir par la voie démocratique. », a-t-il précisé.

Seuil tolérable. Interrogé s'il est prêt à accepter le résultat du scrutin du 07 novembre malgré les anomalies dénoncées par de nombreux candidats, Marc Ravalomanana de répondre : « Il y a un seuil tolérable. Mais, si on était tenté d'aller au-delà de ce seuil, il me serait difficile de l'accepter. » Quant aux moyens financiers et matériels (dont deux hélicoptères) dont il dispose pour mener sa campagne, le candidat n°25 d'expliquer : « Je coopère avec des gens de l'extérieur, des Etats-Unis et de La Réunion, et avec mes compatriotes de Madagascar. Souvenez-vous que j'ai ouvert des comptes bancaires pour permettre à ces derniers de verser leur sincère contribution. » Hier, Marc Ravalomanana a poursuivi sa tournée électorale à Manjakandriana, Anosibe An'Ala, Alatsinainy Bakaro, Mahanoro, Ilaka Est et Vatomandry. Une délégation de son équipe de campagne s'est par ailleurs rendue à Soavinandriana Itasy.