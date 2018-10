Madagascar: Andry Rajoelina - Raz-de-marée Orange sur le littoral Est

Le candidat n°13 va apporter la lumière avec des plaques solaires.

Après Toamasina dimanche, le candidat numéro 13 était hier à Vavatenina, Mananara-Nord et Sainte-Marie, entraînant une marée Orange tout le long du littoral Est.

« J'ai vu un double arc-en-ciel au moment de mon arrivée à l'aéroport d'Ambalamanasa », a rapporté Andry Rajoelina devant la population de Toamasina venue en masse au « rendez-vous 2018 » qu'il lui avait donné 5 ans auparavant. Si le candidat numéro 13 a parlé de ce phénomène optique et météorologique, c'est pour dire que le soleil a brillé malgré la pluie quasi-ininterrompue dans la capitale betsimisaraka. « De toute façon, qu'il vente ou qu'il pleuve, cela ne m'aurait pas empêché d'honorer mon rendez-vous avec vous », a-t-il déclaré, à l'adresse de la marée humaine qui a envahi la grande plage du Grand Port de l'Est.

Trésor inestimable. A chaque étape du TGV, il y a un raz-de-marée Orange. L'une des couleurs dominantes de l'arc-en-ciel. Un arc multicolore au pied duquel se trouve un trésor caché, selon la légende. Dimanche, c'était bel et bien réel pour Andry Rajoelina qui a découvert au pied de l'estrade, un trésor inestimable à travers la population tamatavienne qui représente un important réservoir de voix pour le candidat Orange. « C'est la couleur du gilet de sauvetage », a-t-il fait remarquer. Une manière de réitérer par cette allégorie sa détermination à « sauver Madagascar ».

Andry Rajoelina submergé à chaque fois par une vague Orange

Créativité et optimisme. L'Orange, c'est aussi la couleur de la flamme. Celle qui a animé le « Fitiavana » réciproque de la population à l'endroit du « Tanora malaGasy Vonona » partout où il est passé. Entraînant immanquablement sur son passage, une marée Orange. Une couleur chaude comme l'est immanquablement l'ambiance à chaque arrêt du TGV. L'Orange est aussi, selon Wikipédia, la couleur de la joie. A l'image de la mine des gens lors de leur rencontre avec le candidat numéro 13. L'Orange symbolise également la créativité, la sécurité et l'optimisme. A la mesure de l' « Initiative pour l'Emergence de Madagascar » et de son jeune fondateur.

« Tso-drano ». L'Orange signifie par ailleurs la générosité et l'ambition. Ce qui correspond au profil du candidat numéro 13 qui ambitionne de rattraper le retard de développement de Madagascar en un temps record. Et ce, tout en se montrant généreux à l'endroit du peuple malgache par la réalisation de toute une panoplie de projets « manara-penitra ». Plaques solaires, « trano mora », EPP, terrain synthétique, bibliothèque, WC et douches publics, connexion internet... Sans oublier la réhabilitation des rues de la ville et le rétablissement de la sécurité à Vavatenina où le candidat numéro 13 a reçu le « tso-drano » des Tangalamena. Des projets « manara-penitra » également pour Mananara Nord où une unité spéciale d'intervention sera mise en place pour lutter contre l'insécurité. Laquelle sévit aussi à Andilamena où l'hélicoptère de « Zandrikely » n'a pu se poser, à cause du mauvais temps. Il s'est toutefois entretenu par téléphone avec la population qu'il a promis de rencontrer lorsque les conditions météo le permettront.

Top 10 en Afrique. Sainte-Marie ne sera pas en reste avec l'édification du pont Belle vue et celui de l'Ilot Madame ; l'ouverture d'hôtels 5 étoiles et d'un centre de formation pour les jeunes ; la construction d'un terrain de sports et de spectacles... « L'objectif est de faire figurer Sainte Marie dans le top 10 des villes touristiques en Afrique en l'espace de 5 ans », a annoncé le candidat Orange. Tout comme il sera « le plus jeune Président en Afrique s'il est élu ». En attendant, il va envoyer dès la semaine prochaine, un congélateur pour l'association des pêcheurs. Un candidat en symbiose avec la couleur Orange qui est synonyme de dynamisme, de rythme et de mouvement. Ce qui est attesté par le TGV et sa campagne électorale aux quatre coins du pays dont la diversité n'a d'égale que le spectre des couleurs de l'arc-en-ciel observé par Andry Rajoelina qui bénéficie d'un soutien multicolore car l'Orange symbolise de la même façon l'ouverture d'esprit.