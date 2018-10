Soudan: Jadain confirme SUNA est prête à présenter le budget

- Le directeur général de l'Agence soudanaise de presse (SUNA), Awad Jadain a confirmé que SUNA est prête de fournir toutes les informations et la définition du budget 2019 et ses résultats et permettre aux organes de presse de suivre l'exécution du budget.

Lorsqu'il s'est adressé à la session du Cabinet sur la situation de macroéconomique, la vision de réforme et les directives du budget de l'an 2019, Jadain a appelé à la production de programmes éducatifs et culturels pour approfondir la compréhension sociale du budget et définir les nouveaux modèles budgétaires.

Il a indiqué la contribution des médias à l'évaluation et au suivi du budget, l'avancement des projets et de programmes afin d'atteindre les résultats.

Il a noté que les médias étaient en mesure d'assurer une transition appropriée vers l'amélioration économique et la réforme par la transparence et en permettant aux médias des plans, programmes et projets de l'État de les suivre et de les évaluer.

Jadain a appelé à donner aux médias une large possibilité de contribuer à la réforme et à l'amélioration économiques et des performances des médias.