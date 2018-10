Soudan: Les réunions du conseil des affaires soudano-égyptien auront lieu mercredi

- Les ministres de l'Industrie et du Commerce du Soudan et d'Égypte tiendront adresseront la séance d'ouverture des réunions du Conseil des affaires soudano-égyptiennes à l'hôtel Al Salam Rotana, mercredi, à 11h00.

Les réunions auront lieu au cours des activités du comité ministériel soudano-égyptien, en présence des présidents des parties soudanaise et égyptienne, des membres du Conseil avec la participation de plus de 18 hommes d'affaires égyptiens et de représentants de plusieurs sociétés égyptiennes au Soudan.

Les réunions du conseil des affaires joint, qui se tiendra à Khartoum, se tiendront à la lumière des développements rapides et de la dynamique qualitative visant à consolider les relations qui se sont manifestées au cours de la coopération économique et commerciale entre les deux pays sous le sois et le support de deux dirigeants dans le Soudan et l'Égypte.

Il est à noter que les réunions seront discuter un certain nombre questions qui pousseront en avant les efforts de développement des relations économiques et commerciaux, des accords et de notes d'ententes signés entre le secteur privé des deux pays lors de la récente réunion du Conseil ministériel en Égypte.