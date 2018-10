Algérie: Jardins d'enfants - Ouverture en novembre de la cantine centrale "Ferhat Saliha"

Alger — La cantine centrale "Ferhat Saliha" sise à la place du 1er Mai (commune de Sidi M'hamed) qui approvisionne quotidiennement les jardins d'enfants de la capitale en repas, rouvrira ses portes novembre prochain dès réception des travaux d'aménagement, lancés juillet dernier, a indiqué le Directeur de l'établissement de gestion des structures préscolaires d'Alger (EPIC Presco), M. Messar Merouane.

La cantine "Ferhat Saliha" rouvrira ses portes, novembre prochaine, et fournira 5600 repas qui seront distribués quotidiennement aux 46 jardins d'enfants relevant de l'établissement Presco, a indiqué lundi M. Messar dans une déclaration à l'APS en marge d'une visite sur le terrain organisée par la Commission des affaires sociales, culturelles, religieuses et des wakfs de l'Assemblée Populaire de la wilaya d'Alger au niveau des jardins d'enfants des communes de Bouzaréah, Hydra, Ain Naadja, cité des Bananiers et place du 1er Mai.

Il a expliqué, à ce propos, que la réouverture de cette cantine "permettra d'améliorer l'opération d'approvisionnement des différentes crèches en repas complets et équilibrés respectant les conditions de stockage, de préparation et de distribution".

Il a ajouté que l'EPIC Presco a ordonné, début juillet dernier, des travaux d'extension de la cantine centrale pour lesquels une enveloppe de près de 4 millions de DA a été dégagée, rappelant, à ce propos, que cette structure a été équipée ,en 2015, à la faveur d'une aide octroyée par la wilaya (13 millions de Da), en équipements et chambres froides.

La cantine centrale "El Rym" d'Hussein Dey assure la préparation des repas en attendant la fin des travaux, a fait savoir M. Mesar.

Concernant le nombre d'enfants inscrits à travers les jardins d'enfants relevant de l'établissement "Presco", M. Messar a fait état de près de 3100 enfants (-6 ans) inscrits pour la saison 2018-2019, soulignant que ce chiffre était en augmentation, car l'établissement proposait des prestations mensuelles aux parents (inscription mensuelle), contrairement aux autres crèches qui propose des inscriptions annuelles.

En 2017, le nombre d'inscrits s'est élevé à 5830 inscrit, a rappelé M. Mesar.

Le responsable de la wilaya a indiqué que le nouveau prix d'inscriptions aux jardins d'enfants relevant de l'entreprise "Presco", fixé par son conseil d'administration et de gestion à 9.000 DA, était "abordable" par rapport à ce qui se fait dans le secteur privé.

Il a expliqué, dans ce cadre, que ce prix bénéficiait du soutien de services de la wilaya, relevant que l'EPIC, en dépit des prestations publiques qu'elle fournit, a besoin de réaliser son équilibre financier.

L'Entreprise "PRESCO" compte 46 jardins d'enfants, répartis sur 12 circonscriptions administratives et 28 communes, dont 26 jardins relevant des APC, précisant que 21 sur 30 jardins d'enfants avaient été réalisés dans le cadre du Fonds commun des collectivités locales 2006, dont la capacité daccueil est estimée à 5900 sièges pédagogiques alors que 12 autres avait été réceptionnés de 2014 à 2017.

M.Messar a ajouté qu'il sera procédé graduellement à l'aménagement de 9 jardins d'enfants relevant de l'entreprise "Presco", se trouvant sur le territoire des communes de Hydra, Bouzaréah (Chevalley), Hussein Dey et Bologhine.

Il a indiqué également que l'entreprise Presco avait organisé des sessions de formation régulières au profit du staff éducatif en vue de "recycler leurs connaissances pédagogiques".

Rappelant que le budget de gestion de "Presco", qui emploie 900 travailleurs, toutes catégories confondues, avoisinait 600 millions de dinars en 2017, M. Messar a fait savoir que lentreprise avait décidé, à partir de la saison en cours, la prolongation de la période douverture des jardins d'enfants jusquà la fin du mois de juillet, et ce pour répondre aux préoccupations des parents qui éprouvent de la difficulté à trouver des jardins ouverts notamment durant les périodes de vacances annuelles.

Par ailleurs, la présidente de la Commission des affaires sociales, culturelles, religieuses et des wakfs de lAPW, Djebali Farida a relevé certaines insuffisances se rapportant notamment aux coûts élevés des inscriptions aux crèches et jardins d'enfants durant l'année en cours, l'hygiène, le stockage de denrées alimentaires avec des produits détergents, les fissures et l'utilisation d'ustensiles plastiques ayant un impact sur la santé des enfants, appelant, à ce titre, les directeurs de crèches à mettre à la disposition des enfants des ustensiles de bonne qualité.