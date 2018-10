Algérie: Les journalistes appelés à contribuer à la préservation de la paix et de la stabilité

Alger — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a appelé, lundi à Alger, les journalistes à poursuivre leurs efforts pour préserver la paix et la stabilité dont jouit l'Algérie, dans le but de réaliser le développement global.

Intervenant lors d'une cérémonie organisé en l'honneur des journalistes, à l'occasion de la journée nationale de la presse, M. Bedoui a exhorté les journalistes et les médias à "poursuivre leurs efforts pour préserver la paix et la stabilité dont jouit l'Algérie aujourd'hui grâce à la vision éclairée du président de la République, Abdelaziz Bouteflika afin de concrétiser un développement national global au service du citoyen en premier lieu".

Il a appelé également les journalistes de la nouvelle génération à "s'ériger en rempart contre toute tentative visant à menacer l'identité nationale et la cohésion sociale", soulignant qu'"en dépit des complots ourdis, ça et là, je demeure convaincu que vous ne ménagerez aucun effort pour le maintien de la sécurité culturelle, morale et religieuse de votre pays".

M.Bedoui a mis en avant l'importance de "publier des informations crédibles à même de renforcer l'unité nationale et préserver les constances de la nation".

Il a ajouté que la presse constituait "un partenaire" de son département, un accompagnateur dans le suivi des ateliers relevant de son secteur, de par "son rôle primordial d'intermédiaire qui transmet les préoccupations et les aspirations du citoyen".

M.Bedoui s'est félicité des "grands pas franchis par les médias qui jouissent d'une large marge de liberté d'expression", mettant en avant "les nouveaux acquis réalisés par l'Algérie dans ce domaine grâce à la décision du président de la République, Abdelaziz Bouteflika oeuvrant à la constitutionnalisation de la liberté de la presse".

Au terme de la cérémonie, M. Bedoui a rappelé que "cet événement est placé sous le thème +vivre ensemble en paix+, au vu du rôle que jouent les médias dans la consécration de la culture de réconciliation, de tolérance, de coexistence, et l'esprit du travail en équipe dans le processus de construction du pays".

Ces médias doivent "oeuvrer à écarter tout ce qui pourrait porter atteinte aux valeurs nationales et semer la Fitna entre les enfants de l'Algérie, tout en veillant à préserver la paix", a-t-il conclu.