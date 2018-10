Algérie: Le PLF 2019 soumis à l'APN "dans les semaines à venir"

Il a été décidé, rappelle-t-on, la tenue mercredi prochain, d'une séance plénière consacrée à l'élection d'un nouveau président de la chambre basse du parlement, en remplacement de Said Bouhadja, et ce après adoption du rapport de la Commission des Affaires juridiques, administratives et des libertés de l'APN relatif à la constatation de la vacance du poste de président de l'APN, suite à la situation de blocage que connait l'instance législative et le gel de toutes ses activités depuis plusieurs semaines après que la majorité des députés (351) aient signé une motion de "retrait de confiance" au président de l'APN dans laquelle ils ont exigé sa démission.

S'exprimant au terme de sa rencontre, qui a duré plus de deux heures, avec les chefs des partis politiques constituant la majorité parlementaire, M. Ouyahia a précisé que la rencontre s'était tenue "aux fins de coordination et de concertation entre les partis soutenant le programme du président de la République", autour du projet de loi de finances 2019, qui sera soumis au débat, devant les membres de la chambre basse du Parlement "dans les semaines à venir".

