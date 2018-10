Mauritanie: La Mauritanie attachée au renforcement de la coopération économique et commerciale avec l'Algérie

Djellab a souligné, en outre, que la foire des produits algériens, prévue du 23 au 29 octobre à Nouakchott, "permettra de faire connaître et de valoriser le produit algérien de manière à ouvrir de nouveaux marchés des produits algériens en Afrique en général et en Mauritanie en particulier, via le poste frontalier Mustapha Ben Boulaïd (Tindouf) qui se veut une plateforme logistique stratégique en ce sens où il facilite les missions des exportateurs algériens désirant investir les marchés mauritanien et africain".

Pour sa part, M. Djellab a évoqué l'importance du marché mauritanien pour l'Algérie, plaidant pour "davantage de coopération pour développer et promouvoir les exportations algériennes destinées à ce pays, notamment dans les domaines agricole et alimentaire".

Lors de son entretien, dimanche à Alger, avec M. Saïd Djellab, ministre du Commerce, M. Ould Cheikh Ahmed a fait part de l'organisation en Mauritanie d'une foire des produits algériens dans le but de les faire découvrir au consommateur mauritanien et de renforcer les échanges commerciaux bilatéraux, exprimant la disponibilité de son pays à accueillir les entreprises algériennes.

