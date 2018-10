Afrique du Sud: Un télévangéliste nigérian jugé pour violences faites aux femmes

Les audiences du procès sont diffusées à la télévision et passionnent le grand public. Passionnent et choquent, car l'avocat de la défense suit une ligne de questionnement très agressive, alors qu'habituellement peu de victimes de viols témoignent publiquement dans le pays. Une grande conférence sur les violences faites aux femmes se tiendra pour la première fois la semaine prochaine à Pretoria en présence de Cyril Ramaphosa.

Lundi 22 octobre a repris en Afrique du Sud le procès de Timothy Omotoso, un télévangéliste nigérian. L'homme est accusé d'avoir kidnappé et abusé plus de 30 jeunes femmes appartenant à son Église. Il avait été arrêté par la police sud-africaine l'an dernier à l'aéroport de Port Elizabeth alors qu'il tentait de fuir.

