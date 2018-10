Maroc: Les opérateurs chinois satisfaits du climat des affaires au Maroc

Rabat (Maroc), 22 octobre 2018 : L’Alliance des Jeunes pour le Leadership et le Développement en Afrique… Plus »

L'accord signé vient illustrer la nouvelle dynamique que connaissent les relations sino-marocaines depuis la visite de SM le Roi Mohammed VI en République de Chine en 2016, a dit le ministre, qui a affirmé qu'il contribuera au renforcement des garanties juridiques et judiciaires en faveur des entreprises et des investisseurs chinois au Maroc".

Pour sa part, le ministre marocain de la Justice a qualifié les relations entre le Royaume et la Chine d'"historiques, fraternelles et profondes".

"Le Maroc et la Chine sont liés par une relation d'amitié marquée par sa profondeur historique", s'est-il félicité, affirmant que le Royaume demeure "un ami sûr et fiable au niveau du continent africain".

Dans une déclaration à la MAP, il a relevé que la signature de ce protocole aidera à hisser le niveau de la coopération judiciaire bilatérale, et particulièrement en matière de garantie et de facilitation de l'investissement.

Ce protocole signé par le ministre de la Justice et le vice-ministre chinois de la Justice vise à promouvoir le partage d'expériences et d'informations et à tirer profit des connaissances des deux parties notamment en matière législative, de modernisation et de numérisation.

Par la même occasion, Habib El Malki a fait un exposé sur les attributions de la première Chambre du Parlement et appelé à impulser l'action des deux groupes d'amitié parlementaires liant le Maroc et la Chine

