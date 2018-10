Mali: Pénurie du gaz domestique

En fait, le groupement des professionnels du gaz domestique réclame le paiement d'un montant total de factures impayées qui s'élève à plus de 3,5 milliards de FCFA, y compris les crédits non engagés.

Pour rappel, cette augmentation des prix d'achat du gaz butane au Mali est due au non paiement de subventions au profit des importateurs (sociétés Sodigaz, Fasogaz et Sigaz).

Pour le moment, nombre de consommateurs sont dans la tourmente. Comme alternative, certains utilisent le charbon de bois. Lequel connait subitement une hausse à cause de la forte demande. En fait, un sac de charbon est cédé à plus de 5000 F. CFA dans certains quartiers de Bamako.

