Cote d'Ivoire: Cinema - Invisible, la série qui parle des réalités africaines

Canal+International lance le 29 octobre 2018 sa première série Canal+ Original (label désignant des fictions innovantes et audacieuses) en Afrique de 10x52 min, intitulée "Invisibles".

CoOproduite par Canal+ International et produite par Tsk Studioa, Invisibles a également bénéficié du soutien du fonds image de la Francophonie (Oif) et de l'accompagnement de l'Agence française de développement Médias (Cfi).

Réalisée et créée par Alex Ogou, acteur, scénariste, directeur de production et réalisateur ivoirien, la série retrace le parcours initiatique de Chaka et de sa grande sœur Hadjara qui du jour au lendemain décident de quitter leurs parents endettés.

La jeune fille trouve un travail mais Chaka, trop jeune pour travailler, se laisse initier par son ami Timo à rejoindre une bande où vandalisme et violence sont les maîtres mots de leur quotidien. Alors qu'Hadjara tente de sauver son frère de la délinquance, une lutte impitoyable est lancée entre Chaka et son chef de bande.

La série plonge alors le téléspectateur dans un thriller de société où des enfants délinquants s'organisent en bande ultraviolente pour survivre. Et met en perspective un phénomène social à échelle mondiale autour d'une jeunesse désorientée qui lutte pour une vie meilleure.

Invisibles a déjà été saluée par les critiques en remportant le Prix de la Meilleure Fiction Francophone Etrangère lors du 20ème Festival de la Fiction de la Rochelle, en septembre dernier. I

