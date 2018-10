Afrique: Sommet européen - L'immigration pollue le partenariat "entre égaux" avec l'Afrique

Réunis en sommet les 17 et 18 octobre, les dirigeants européens se sont focalisés sur la crise migratoire au détriment du partenariat "entre égaux" avec le continent africain.

Dans leurs conclusions, ils soulignent que "les relations UE-Afrique revêtent une importance capitale dans un contexte mondial en mutation rapide", cependant l'angle migratoire tient la première place. Dans le cadre des relations UE-Afrique, " importe de continuer à prévenir la migration illégale et de renforcer la coopération avec les pays d'origine et de transit, en particulier en Afrique du Nord, dans le cadre d'un partenariat plus large", peut-on lire. Friederike Röder, directrice France et UE de l'ONG ONE, fait observer "le court-termiste des dirigeants européens dans leur manière de voir notre voisine, l'Afrique". Elle note la contradiction entre leur discours, " les relations UE-Afrique sont d'une importance capitale et la coopération doit franchir un nouveau seuil en lui consacrant des ressources nécessaire", et leurs conclusions d'utiliser "l'aide au développement pour renvoyer les migrants".

La présidence autrichienne va accueillir un sommet UE-Afrique les 17 et 18 décembre, et l'immigration sera de nouveau au centre des relations avec l'Afrique. Les Européens s'opposent à la résistance de certains pays africains. C'est le cas du Maroc, qui a rejeté l'idée de l'UE visant à mettre en place des « plateformes de débarquement » ou « hotspots ». Son ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a accusé les dirigeants européens "de trop tirer sur la corde".

Du côté égyptien, tout semble prêt pour signer un accord avec Bruxelles, contre le versement de fonds en échange de migrants. Fatah El Sisi prendra la présidence de l'Union africaine (UA) en janvier 2019, lors d'un sommet à Addis-Ababa qui sera centré sur la migration. En échange du contrôle de la migration, l'UE propose d'accroître les investissements du secteur privé grâce à son Plan pour l'investissement extérieur, et sur le long terme, elle propose un accord commercial de continent à continent. Un ancien ministre a rappelé que les relations UE-Afrique ont toujours été dictées par un mélange " d'ordres et de paternalisme (...) La Chine ne fait pas ça".