Afrique: CAN féminine de football - Les huit pays qualifiés savent à quoi s'en tenir

La Confédération africaine de football a procédé, le 21 octobre, au tirage au sort de la compétition prévue, du 17 novembre au 1er décembre, au Ghana.

La Coupe africaine des nations (CAN) 2018 met aux prises huit formations reparties dans deux poules de quatre. Le Ghana, pays hôte, est logé dans le groupe A avec l'Algérie, le Mali et le Cameroun.

Le pays organisateur ambitionne de soulever le trophée, pour la première fois de son histoire, après avoir disputé la finale à plusieurs reprises respectivement en 1998, 2002 et 2006 sans parvenir à s'imposer. Le Cameroun, son adversaire du groupe, a le même destin que lui. Il a atteint la finale à trois reprises (1991, 2004, 2014 et 2016) sans l'emporter. Les deux formations sont des favorites du groupe devant l'Algérie et le Mali qui n'ont jamais atteint le dernier carré.

Le Nigeria, tenant du titre et plusieurs fois champion d'Afrique (1991,1995, 1998, 2000,2002, 2004,2006,2010,2014 et 2016) reste le favori de la compétition. Il est logé dans le groupe B avec le Kenya qui a remplacé la Guinée équatoriale ( disqualifiée). Ses deux autres concurrentes sont l'Afrique du sud (4e fois finaliste en 1995,2000,2008 et 2012) et la Zambie, 4e lors de l'édition expérimentale en 1991.

Le tirage au sort qui s'est effectué en présence du président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, et du ministre ghanéen de la Jeunesse et des sports, Isaac Asiamah, a été dirigé par le secrétaire général adjoint, Anthony Baffoe, assisté de deux anciennes internationales ghanéennes, la gardienne Memunatu Sulemana et l'attaquante Adjoa Bayor. Le match d'ouverture opposera, le 17 novembre, le Nigeria à l'Afrique du Sud. Le Ghana débutera sa compétition face à l'Algérie.