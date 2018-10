Afrique: Windhoek abrite la 1ère Académie pour les secrétaires généraux des Fédérations

La première académie de la CAF réservée aux secrétaires généraux des associations nationale a ouvert ses portes de lundi 22 octobre 2018 à Windhoek, en Namibie. Il s'agit de permettre aux responsables concernés de renforcer leurs compétences et de leur donner les outils nécessaires à une meilleure organisation de leurs multiples responsabilités.

Le projet, organisé en partenariat avec l'UEFA, dans le cadre de son programme d'assistance avec la CAF, se déroulera jusqu'au 26 octobre.

"Pour améliorer le jeu, la CAF a fait appel à l'UEFA pour un partage des connaissances et de l'expérience de ses secrétaires généraux qui sont des éléments essentiels dans le football national et continental.

Nous devons nous efforcer de faire participer les autres parties prenantes et mettre en avant des projets concrets et transparents », a déclaré le secrétaire général adjoint de la CAF, Essadik Alaoui.

La responsable des relations internationales de l'UEFA, Eve Pasquier, qui dirige une équipe d'experts de l'UEFA, a développé le but de cette formation: "L'objectif est d'aider les secrétaires généraux à être plus professionnels et organisés selon les normes d'aujourd'hui.

Ces normes appellent à la communication et à la bonne gouvernance. Le timing est idéal car plus pratique et nous avons des listes de contrôle et des procédures pour le développement du jeu.

Nous ne sommes pas ici pour leur dire ce qu'ils ont à faire, mais pour les assister et pour leur permettre de mieux gérer leurs routines quotidiennes au sein de leur fédération".

Membre du comité exécutif de la Fédération namibienne (NFA), Roger Kambatuku, a appelé les participants à tirer le maximum des connaissances des experts de l'UEFA.

"Ce cours est important pour nous afin de développer le jeu. L'UEFA a réussi dans de nombreux domaines ; partager sa longue expérience ne peut être que bénéfique pour nous tous.

Organiser ce cours en Namibie est un privilège pour mon pays et nous souhaitons que tous ceux qui participent à ce séminaire pourront contribuer à renforcer chacune de leurs associations", a déclaré Roger Kambatuku.

Pendant cinq jours, les intéressés ne vont pas chômer. A leur menu, le rôle et la responsabilité du secrétaire général, la bonne gouvernance, la planification financière, l'établissement et le suivi des rapports, la gestion du personnel, les fonds publics, les parrainages, la communication, les problèmes de gestion des joueurs, etc.

Les associations représentées à Windhoek sont l'Angola, le Botswana, eSwatini (nouveau nom du Swaziland), la Gambie, la Guinée Équatoriale, le Lesotho, le Libéria, le Malawi, le Mozambique, la Zambie et le Zimbabwe, ainsi qu'un représentant de la Zone Ouest A.

Une Académie similaire se tiendra du 5 au 9 novembre en Éthiopie. Deux autres séminaires suivront du 14 au 19 janvier 2019 à Djibouti, puis du 25 février au 1er mars au Maroc.