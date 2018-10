Afrique: CAF Ligue des Champions - Mission difficile mais pas impossible pour l'ES Sétif

Sans crier gare, l'Aigle noir sétifien, qui avait bouclé la première partie de la phase de poules de la Ligue des Champions d'Afrique avec zéro point au compteur, atteint à la force des jarrets le carré d'as de la compétition. N'ayant pas bénéficié du plus petit aménagement d'un «calendrier» démentiel, la bande à Rachid Taoussi, qui a été contrainte ces derniers jours de disputer trois rencontres de Ligue 1 algérienne en un temps très court, tient bon et prépare à la hâte le deuxième acte d'un autre historique ESS- Al Ahly ou Al Ahly-ESS, c'est selon.

