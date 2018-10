Afrique: CAF Ligue des Champions - L'Espérance de Tunis décidé à décrocher son billet pour la finale

Les joueurs de l'Espérance Sportive de Tunis seront aujourd'hui à 90 minutes d'une nouvelle finale en Ligue des Champions africaine. Malgré la défaite au match aller (0-1), à Luanda, les Sang et Or partiront avec de réelles chances de renverser la vapeur à domicile, mardi, en demi-finale retour de la compétition.

Pour atteindre cet objectif, les espérantistes devront éliminer de leur route les angolais de Primeiro de Agosto. Avant cette rencontre, la direction espérantiste avait préféré se séparer de Khaled Ben Yahia et de confier les rênes de l'équipe à Mouine Chaabani et Majdi Traoui. Le représentant tunisien qui a concédé une courte défaite, le 3 octobre dernier, sur un but inscrit à dix minutes de la fin de la rencontre, sera en effet dans l'obligation de victoire pour espérer décrocher son billet pour la finale de la Ligue des Champions africaine.

L'adjoint de Mouîne Chaâbani, Majdi Traoui, a déclaré au site officiel de l'Espérance Sportive de Tunis que le staff technique a beaucoup insisté sur la préparation mentale. « A part le volet technico-tactique, nous avons beaucoup insisté sur la préparation mentale. Nos joueurs ont les qualités pour assurer la victoire et la qualification mais sur le plan mental, il y avait du travail à faire. J'espère que nous serons prêts le jour J et que l'essentiel sera assuré. Les joueurs sont motivés et ils savent ce qu'il faut faire. Le public ? Il saura pousser l'équipe comme d'habitude ».

De son coté, Ali Machani a declaré que: « Notre principal objectif est la ligue des champions. D'ailleurs, notre rendement a toujours été meilleur dans cette compétition. En championnat et en championnat arabe, notre rendement n'était pas bon. Nous aurions pu nous imposer lors du match aller. Maintenant, nous savons ce qui nous reste à faire. Nous sommes décidés à nous imposer et ferons tout pour atteindre notre but ».

Aujourd'hui, les joueurs espérantistes seront poussés par plus de 40 mille supporters qui seront présents au stade de Rades. L'ambiance dans les tribunes risque d'être très chaude, avec déjà quelques heurts qui ont opposé dimanche quelques dizaines de supporters espérantistes aux forces de l'ordre à Tunis.

Pour rappel, la confédération africaine de Football (CAF) avait désigné l'arbitre zambien, Janny Sikazwe pour diriger la demi-finale retour de la Ligue des Champions d'Afrique entre l'Espérance de Tunis et le Primeiro de Agosto.