Afrique: CAF Ligue des Champions - Patrice Carteron - « Notre objectif, c'est d'aller chercher le trophée »

Les Egyptiens d'Al Ahly, détenteurs du record de victoires en Ligue des Champions d'Afrique avec huit succès, tenteront de décrocher leur billet pour la finale ce mardi face aux Algériens de l'Entente Sétif. Les deux équipes se retrouvent ce soir sur la pelouse du stade du 8 mai 1945 à Sétif pour le compte de la demi-finale retour de la Ligue des Champions d'Afrique.

Au match aller disputé au Caire, au début du mois en cours, Al Ahly s'est imposé (2-0) devant une équipe setifienne méconnaissable. Al-Ahly vise tout simplement un 9ème trophée. Les joueurs de l'entraîneur français Patrice Carteron partent certes avantagés par leur victoire décrochée à l'aller, mais restent vigilants.

«Il est vrai que nous allons jouer un adversaire difficile à manœuvrer dans son stade et devant ses supporters. Je connais bien cette équipe. Je ne vous cache pas qu'on s'attend à des difficultés, mais je pense que nous nous sommes bien préparés pour cela », a déclaré le technicien français qui avait, pour rappel, affronté déjà l'ESS il y a quatre années, alors qu'il était à la tête du TP Mazembe.

Carteron garde un mauvais souvenir de sa dernière opposition face à l'Entente. En septembre 2014, il avait été éliminé au dernier carré de l'épreuve alors qu'il dirigeait le TP Mazembe (aller : 2-1, retour 2-3).

«Nous avons bien étudié le jeu de notre adversaire. C'est une équipe qui reste redoutable et qu'on doit prendre très au sérieux. On doit en outre être présents durant tout le match, il y a quelques individualités qu'il faudra bien museler. Nous nous sommes déplacés avec la ferme intention de confirmer la victoire du premier match et arracher la qualification. Notre objectif, c'est d'aller chercher le trophée. On fera tout pour y parvenir», a ajouté l'ancien sélectionneur national du Mali.

Le milieu de terrain Houssam Ashour a affirmé que lui et ses partenaires s'attendent à un match difficile ce soir face au représentant algérien.

« Ça va être un match complètement différent de celui qu'ont joué il y a quelques jours au Caire les deux équipes. Maintenant, chaque camp connaît ce qu'il doit faire pour se qualifier. On s'est bien préparé pour négocier au mieux cette seconde manche. Il est vrai que nous savons que notre mission ne sera pas de tout repos devant une équipe algérienne qui est réputée difficile à gérer dans ce type de matches dans son stade et devant ses fans. Cela dit, nous avons de notre côté les atouts nécessaires pour aller chercher la qualification et pourquoi pas remporter le sacre final.»

L'Entente bénéficie des atouts du public et du terrain, mais le National du Caire a les atouts pour aller obtenir son ticket pour la finale de la Ligue des Champions sur le nid de l'Aigle Noir.