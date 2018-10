Afrique: CAF Ligue des Champions - Le Primeiro de Agosto se méfie grandement de l'arbitrage en Tunisie

La formation angolaise, connue pour évoluer à l'extérieur mieux qu'elle ne le fasse à domicile, tentera par tous les moyens de défendre son but d'avance. Si tel était le cas, Os Rubro e Negros (les Rouge et Noir) deviendraient la première équipe de Girabola à atteindre une finale de Ligue des Champions africaine.

S'agissant des confrontations directes entre l'Espérance et Primeiro de Agosto, il y a lieu de noter que les deux équipes se sont rencontrées à cinq reprises qui se sont soldées par 3 victoires en faveur de l'Espérance contre une seule pour le Primeiro de Agosto, concédée le 2 octobre, et un nul (1-1) qui remonte à 1998, à l'occasion du match retour de la coupe des coupes africaine disputé à Luanda.

En effet, les « Militaires » - le club est lié aux Forças Armadas Angolanas (FAA) - sont en ballotage favorable même s'ils se méfient grandement de l'arbitrage en Tunisie. « L'arbitre du match aller était mauvais et il nous a fait beaucoup de mal, s'insurgeait l'entraîneur du Primeiro, Zoran Manojlovic 'Maki', auprès de l'AFP. Je ne crains pas l'Espérance mais seulement d'autres facteurs comme l'arbitrage ». A Lunda, la rencontre avait été hachée et marquée par plusieurs vilains gestes, de la part des deux camps. Les Angolais avaient trouvé la faille à la 80e minute sur une frappe lointaine de Pedro.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.