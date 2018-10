Soudan: Investissements entre le Soudan et l'Irak dans le pétrole et l'agriculture

Khartoum — Le ministre du Pétrole et du Gaz, Azhari Abdul Gadir s'est félicité du désir de la République de l'Irak sur l'intégration des rôles avec le Soudan et l'échange des intérêts des capacités pétrolières irakiennes et fourniture du pétrole au Soudan et que l'Irak peut investir dans les domaines pétroliers et gaziers ainsi que agricole pour satisfaire les besoins en ces produits.

Ceci est lorsqu'il a reçu ce mardi l'ambassadeur irakien à Khartoum Dr Hussein Al-Amiri. Les deux hommes ont discuté des moyens de la coopération mutuelle et des relations entre les deux pays.

Le ministre a qualifié de fortes et enracinées les relations entre les deux pays, soulignant le soutien fourni par l'Irak au Soudan pour que ce dernier tire parti des potentialités pétrolières irakiennes et des opportunités de formation.

Pour sa part, l'ambassadeur irakien a révélé ses mouvements et ses efforts sérieux pour fournir au Soudan le pétrole, abondant dans son pays en échange de la nécessité pour l'Iraq d'investir au Soudan pour tirer parti des opportunités disponibles, notamment dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'agriculture et de l'élevage.