Angola: Allemagne - La coopération culturelle en discussion

De son côté, l'ambassadeur allemand a indiqué que Goethe institute aura pour mission spéciale consolider les relations avec l'Angola dans le domaine de l'archéologie et de l'anthropologie en vue de garantir la modernisation du réseau muséologique national, la promotion de la langue allemande et les échanges culturels dans divers domaines.

La gouvernante a cité comme secteurs de grand intérêt, formation des jeunes dans l'art cinématographique, la réalisation de la semaine du cinéma allemand en Angola et la diversification des activités culturelles et artistiques dans les deux pays.

Lors des entretiens entre la ministre angolaise de la Culture, Carolina Cerqueira et l'ambassadeur allemand en Angola, Dirke Lolke, les deux personnalités ont également abordé la proposition d'élargissement du programme de formation et de digitalisation des œuvres d'art.

Luanda — L'Angola et l'Allemagne ont analysé lundi, à Luanda, la coopération culturelle entre les deux pays abordant entre autres questions, la formation artistique, la coopération et les initiatives dans le cadre de l'échange d'expositions dans la muséologie.

