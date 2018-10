Angola: Parution du livre " Cuanza-Sul Conhece-te"

La lecture et le livre sont la base fondamentale du développement socio-économique des… Plus »

L'auteur a déjà publié "L'histoire du méthodisme », « Kiogua, le berceau de l'épiscopat angolais » et « les Kibalas, origine et tradition ».

"Il est nécessaire de présenter le passé historique, culturel et économique aux nouvelles générations, laissant un héritage qui soutienne sa marche », a-t-il dit soulignant que les recherches ont été faites durant six ans.

Dans une déclaration faite mardi à l'Agence Angola Presse (Angop), ce membre de l'Union des écrivains angolais (UEA) souhaite que l'œuvre puisse contribuer à l'archive historique de l'Angola, et enrichir les futures œuvres des étudiants et enseignants dans le secteur de l'histoire.

Luanda — Un livre qui décrit l'implantation effective du système colonial portugais dans certaines localités de Cuanza-Sul entre 1561 et 1888, intitulé "Cuanza-Sul conhece-te e dá-te a conhecer" (Cuanza connais-toi et fais-toi connaitre) sera lancé en novembre dans les villes de Luanda et Sumbe.

