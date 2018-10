Algérie: Volley / Championnat arabe des nations - L'Algérie au Caire pour jouer les premiers rôles

Au Caire, l'Algérie fera son entrée en lice face à l'Irak, avant de défier l'Egypte et le Bahreïn lors des 2e et 3e journées de compétition. Après une journée de repos, les volleyeurs algériens enchaîneront face à la Jordanie, puis Oman, avant de conclure face à la Palestine.

Afin d'aborder cette compétition dans les meilleures conditions, le Six national a effectué cinq stages en Algérie, respectivement à Tikjda (Bouira), Chlef et Alger, avant de conclure sa préparation avec un stage en Bulgarie du 10 au 19 octobre, ponctué par plusieurs matchs amicaux.

La 21e édition de ce tournoi arabe verra la participation de 7 nations, à savoir l'Egypte (tenant et organisateur), le Bahreïn, Oman, l'Irak, la Jordanie, la Palestine et l'Algérie, avec une formule de compétition en mini-championnat (une seule poule) dont le premier au classement sera sacré champion.

Malgré le forfait de la Tunisie et du Qatar, le tournoi va regrouper des équipes d'un niveau relevé à l'image de l'Egypte et du Bahreïn", a-t-il souligné.

