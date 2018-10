Afrique: La BAD fait l'état des lieux des engagements du Fonds africain de développement

"Le FAD a créé 1,4 million d'emplois, a permis à 181 000 petites entreprises d'accéder à des services financiers et a offert à de nombreux entrepreneurs la possibilité de créer et de développer leurs activités", indique la BAD.

Elle a également amélioré les techniques agricoles au profit de 7,8 millions d'agriculteurs, facilité l'accès aux transports de 13 millions d'Africains et procuré un accès à l'eau potable et à des services d'assainissement à 7,5 millions de personnes.

L'examen à mi-parcours offre aux représentants des Etats, aux donateurs, aux parties prenantes et aux gestionnaires d de la BAD l'occasion d'évaluer les résultats obtenus à ce jour, ainsi que de discuter et d'examiner les défis pour l'avenir.

Le FAD est le guichet concessionnel du groupe de la BAD. Il compte 32 pays contributeurs et bénéficie à 38 des pays africains les plus vulnérables et les moins avancés.

