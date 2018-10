Algérie: Des produits algériens au Salon international de l'alimentation de Paris

Pour les pâtes alimentaires Extra, Zyna et Lella des Moulins Gerbior du groupe Hamadi, le chargé d'opération export, Laïd Mokrani a indiqué à l'APS que leurs produits marchent bien en Tunisie, en Libye, aux Emirats arabes unis et au Bahreïn, expliquant que sa participation au SIAL vise le marché français et pourquoi pas d'autres pays européens.

Mais ils restent cependant "optimistes" d'autant que la plupart d'entre eux sont déjà dans le marché international comme pour les pâtes alimentaires de Amor Benamor et les pâtes Extra du groupe Benhamadi, ou pour les boissons Ifri et Ngaous qui ont déjà conquis le marché français à forte clientèle de la communauté algérienne.

De la datte, les pâtes alimentaires, le vin, le chocolat, l'huile d'olive et de table, l'olive de table et la conserverie, le label Algérie est en train de faire son chemin à l'export, en tout cas ce qui ressort des discussions de l'APS avec la trentaine d'entreprises privées présentes à ce salon, en présence du représentant de la Safex.

- Des produits alimentaires algériens sont exposés au Salon international de l'alimentation de Paris (SIAL), le plus grand marché international pour les professionnels de la restauration et de l'agroalimentaire en quête d'inspiration ou de débouchés à l'export.

