Angola: Le livre considéré comme la base fondamentale du développement économique et social

Luanda — La lecture et le livre sont la base fondamentale du développement socio-économique des sociétés, car ils constituent des vecteurs permettant au citoyen de se tenir informé, de communiquer, de discuter et de participer activement à l'exercice de la démocratie, a déclaré mardi, à Luanda, la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira.

Selon la ministre, qui intervenait à l'ouverture de la 1ère réunion de la Commission nationale multisectorielle pour le suivi et la mise en œuvre de la politique nationale du livre et de la littérature, le livre devrait être une ressource accessible et un vecteur fondamental de la lutte contre l'analphabétisme et la promotion de la connaissance.

À cet effet, la gouvernante a souligné la nécessité d'encourager le développement de l'activité éditoriale, ainsi que le renforcement du système de vente en gros, la modernisation des librairies, l'apparition de librairies dans les municipalités et quartiers, la production d'éditions populaires.

Le politique du livre, a expliqué la dirigeante, cherche à mobiliser des ressources et à articuler les efforts de l'Exécutif et de la société civile pour établir des priorités et développer des programmes favorisant l'expansion du livre et de la lecture, structurer le marché éditorial et du livre et promouvoir les activités commerciales et industrielles liées au livre.

La commission créée est coordonnée par la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, et a pour objectif de mettre en œuvre la stratégie de lecture et la lecture publique, de préparer et de soumettre des propositions d'actes normatifs et administratifs de compétence de l'Exécutif, de proposer et de mettre en œuvre le Plan national de lecture avec la participation des départements ministériels compétents, ainsi qu'appuyer des initiatives visant à donner au livre pour enfants une priorité dans la politique du livre, du processus de création à la distribution.

Evaluer et proposer des mesures visant à développer l'industrie du livre, stimuler l'utilisation de la capacité graphique nationale disponible et faire face à la concurrence font partie des tâches de la Commission qui intègre les ministres de l'Industrie, du Commerce, du Tourisme, de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, de la Communication sociale, de l'Education, de l'Action sociale, famille et promotion de la femme.

Les secrétaires du Président de la République pour les affaires sociales, la communication institutionnelle et la presse et le directeur du bureau du personnel font également partie de la commission.

Cette commission comprend également les directeurs généraux de la Bibliothèque nationale d'Angola, de l'Institut national des industries culturelles et créatives, des représentants de l'Union des écrivains angolais (UEA), de l'Académie angolaise des lettres, des entités de gestion collective, des associations d'éditeurs, libraires, distributeurs de livres et produits connexes, des institutions de l'enseignement moyen et supérieur dans les domaines de la littérature, des sciences sociales et des arts, des associations religieuses et des représentants des autorités traditionnelles.

Elle est appuyée par un groupe technique composé de représentants des départements ministériels et son mandat est de cinq ans à compter à partir de la date de son entrée en vigueur.