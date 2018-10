Angola: MCS organise une formation nationale sur la gestion de la communication

Luanda — Des responsables des bureaux de la Communication institutionnelle et de la presse (GCII, sigle en portugais) participent à partir de ce lundi au premier cours national sur le leadership et la gestion de la communication pour le changement de comportement, organisé par le Ministère de la Communication sociale (MCS), en partenariat avec l'Unicef.

La rencontre, qui se tiendra jusqu'au vendredi (26), vise à aborder la communication institutionnelle dans la gestion, la promotion et la bonne image des institutions et de l'Exécutif, ainsi qu'à améliorer la communication avec les citoyens.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le secrétaire d'État à la Communication sociale, Celso Malavoloneke, a souligné l'importance de la formation, étant donné que le nouveau contexte exige que chacun prenne une nouvelle position sur la manière de participer à la réalisation des droits des citoyens.

Il a rappelé que la qualité des services sociaux de base et d'autres obligations incombant à l'État pour les citoyens était étroitement liée à la participation même des citoyens, y compris la participation financière et par ce biais de nombreuses contributions apportées tout au long de notre vie, en tant que pays, ont été investis dans divers produits et divers services devront être examinés afin de déterminer leur non-durabilité, tels qu'ils existent à ce jour.

A son tour, la représentante adjointe de l'UNICEF en Angola, Patrícia de Sousa, a souligné que la rencontre visait à établir un dialogue élargi, une communication horizontale entre les personnes qui diffusent et reçoivent les informations, soit l'expéditeur devient aussi le destinataire du message.

La promotion du dialogue entre les personnes et les communautés et entre les communautés elles-mêmes et les fournisseurs de services afin de contribuer au développement actuel du pays constitue un autre objectif de l'activité formative.

L'atelier animé par l'enseignant allemand Gunler Hendrich et des responsables angolais qui partageront leurs expériences.

Au cours de la semaine, les participants vont discuter de sujets tels que les changements comportementaux et sociaux, la planification fondée sur des preuves, l'intégration des bureaux et la gestion axée sur les résultats.