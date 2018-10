Ile Maurice: Affaire Boskalis - La police n'a pas vérifié l'authenticité des documents remis par Haak

Il s'est rendu à Genève pour recueillir les «statements» de Jan Cornelis Haak et Antonious Theodorous de Goede. Précision du chef inspecteur (CI) Rughunundun du Central Criminal Investigation Department, ce mardi 23 octobre, lors de son contre-interrogatoire dans l'affaire Boskalis. Contre-interrogatoire entamé lundi et axé principalement sur son voyage à Genève en compagnie de Me Rashid Ahmine, Deputy Director of Public Prosecutions.

À Me Said Toorbuth, le représentant légal de Siddick Chady, qui le contre-interrogeait, le CI Rughunundun a indiqué qu'il n'a pas trouvé nécessaire de vérifier l'authenticité et la recevabilité des documents remis par le Néerlandais Haak. Pourquoi la police n'a-t-elle pas fait appel à la Legal Mutual Assistance, a voulu savoir Me Said Toorbuth. Le CI devait répondre n'avoir pris aucune intiative en ce sens et qu'il s'était rendu à Genève sur les instructions de ses supérieurs.

Lundi 22 octobre, en cour intermédiaire, Me Said Toorbuth a voulu savoir si les documents qui constituent des pièces à conviction avaient été scellés avant qu'ils ne soient remis au DPP. «Ce sont des copies et non des documents originaux qui m'ont été remises par le Néerlandais et ceux-ci n'étaient pas scellés», a répondu le CI Rughunundun. «You handed the document to the DPP in a most improper way», a martelé la défense. Le CI Rughunundun a dit ne pouvoir répondre.

«Case was politically motivated?»

«From the very start, this case was politically motivated?» s'est enquis Me Toorbuth. Le témoin a indiqué qu'il ne pouvait se prononcer sur cette question. De raconter en Cour que c'est un article de presse qui a levé le voile sur cette affaire de corruption. Celle-ci avait même été évoquée lors de la séance parlementaire, ajoute le CI Rughunundun.

«Il y avait des allégations contre mon client. Il avait été dit que la compagnie Boskalis BV International avait crédité une somme de 25 000 USD sur son compte bancaire. Avez-vous trouvé des preuves incriminantes contre mon client ?» a voulu savoir Me Toorbuth. Ce à quoi l'enquêteur du CCID a répondu par la négative. «Non, aucune somme d'argent n'a été transférée sur son compte ni ceux de ses proches.»

Répondant à une autre question, le CI Rughunundun devait indiquer que le projet de dragage du port avait été lancé en 2004. «Il y avait eu un premier appel d'offres mais les autorités n'étaient pas satisfaites. À cette époque, l'accusé no.1 n'était pas encore Chairman de la MPA», explique le CI Rughunundun.

Pas d'intervention de Chady

D'ajouter que le contrat alloué à la compagnie Boskalis avait été avalisé par le Central Tender Board et qu'une négociation avait été entamée avec la compagnie pour réduire le prix. «Le prix initial était de Rs 439 millions, mais avait été réduit à Rs 380 millions. À aucun moment, le Chairman de la MPA n'est intervenu lors de la négociation.» Ce sont plutôt les Technical officers qui avaient participé à cet exercice. Et la décision d'allouer le contrat à Boskalis a été prise à l'unanimité.

Lors du contre-interrogatoire mené par Me Rashid Ahmine, assisté de Me Michel Ah Sen, l'enquêteur a produit des documents portant sur des communications entre plusieurs numéros de téléphone de Blockbuster Video Network et Boskalis Bv. «Il y a avait eu des paiements effectués par Boskalis à différentes compagnies internationales», a précisé le CI Rughunundun.

Le procès se poursuivra demain, mercredi 24 octobre.

«Aucune preuve contre Maunthrooa»

En cour intermédiaire, ce mardi 23 octobre, Me Nadeem Aullybocus, dont les services ont été retenus par Prakash Maunthrooa, a souhaité savoir si l'enquêteur a vérifié si une importante somme d'argent, soit 250 000 USD, a été déposée sur le compte de Siddick Chady. Le témoin a répondu par la négative. Le CI Rughunundun devait également souligner qu'outre celles remises par le Néerlandais, aucune prevue n'a été retrouvée contre Prakash Maunthrooa.