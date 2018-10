Afrique du Nord: L'Algérie juge "inacceptable" la désinformation dans les comptes rendus de l'Onu

L'ONU a dû ensuite retirer le compte rendu initial du service de l'actualité et des contenus, et s'excuser de ce grave impair.

L'ambassadeur adjoint a tenu à préciser qu'il ne s'agit d'une question d'erreurs comme l'a mentionné le représentant du secrétariat car, a-t-il estimé, " les erreurs doivent être corrigées immédiatement et non pas constamment répétées".

"Nous désapprouvons ces violations continuelles des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies et dans d'autres résolutions et décisions pertinentes de l'ONU", s'est indigné le diplomate algérien, en demandant au secrétaire général adjoint de veiller au strict respect de ces principes afin d'éviter que ce genre de situations ne se reproduisent.

"Western Sahara represented by Shadow Republic" (Le Sahara Occidental est représenté par une république fantôme), a été le titre donné par le service de l'actualité et des contenus de l'Onu au compte rendu de la sixième séance de la Commission, diffusé le 12 octobre dernier.

New York — L'ambassadeur adjoint de l'Algérie auprès de l'Onu, Mohammed Bessedik, a jugé "inacceptable" que les comptes rendus des réunions de l'Onu soient toujours caractérisés par "la partialité, la subjectivité et la désinformation", désapprouvant à ce propos la violation continue des principes de la charte des Nations Unies.

