Congo-Kinshasa: La volte-face de Felix Tshisekedi sur la machine à voter

Le climat politique et économique délicat du pays ne peut éluder les opportunités… Plus »

Cette volte-face de la fille aînée de l'opposition congolaise n'est ni une trahison ni un cautionnement du processus électoral. "Ce n'est pas pour rien que nous nous sommes battus pendant 36 ans [depuis la création de l'UDPS, ndlr], c'est pour être là et éclairer les [nouveaux opposants]. Nous avons dit que nous irions aux élections avec ou sans la machine à voter, c'e n'est pas que nous avons apporté notre caution à la machine... Et quand nos frères [de l'opposition] insistent sur l'exclusivité, de quel processus parlent-ils? De qui se moque-t-on ? ", s'insurge Augustin Kabuya, secrétaire général adjoint du parti.

