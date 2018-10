Madagascar: Rapport - Trop d'abus à Madagascar avec la détention provisoire, dénonce Amnesty

« Les crimes dont sont accusées les personnes en détention provisoire sont souvent de petits délits, ajoute-t-il. Cela doit cesser à la fois dans la pratique et être interdit par la loi. » A noter que le droit international et la Constitution malgache disent la même chose : la détention préventive est une mesure exceptionnelle.

« Punis parce qu'ils sont pauvres », c'est le titre du rapport rendu public par l'organisation non gouvernementale Amnesty International. L'abus du recours à la détention préventive touche en priorité les hommes, les femmes et les enfants pauvres, qui ne peuvent pas se payer d'avocat.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.