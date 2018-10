Guinée: Le projectile de la discorde

Un climat de plus en plus délétère qui risque fort de s'exacerber. Le pouvoir guinéen gagnerait donc à s'assurer que la lumière soit rapidement faite sur la nature de ce mystérieux projectile, capable de faire voler en éclats ce qui reste de l'accord du 8 août.

Un fait grave, deux versions. Laquelle croire ? A moins que les événements de ce 23 octobre à Conakry n'aient été le fait de pêcheurs en eaux troubles qui, pour des raisons inavouables, s'ingénient à jeter de l'huile sur le feu. On se souvient que pas plus tard que la semaine dernière, un jeune homme avait été tué par balle en marge de la journée ville morte organisée par l'opposition. Là aussi, les forces de l'ordre avaient été pointées du doigt.

L'incident se serait produit en fin de matinée, alors que le chef de file de l'opposition et quelques-uns de ses proches tentaient de rallier le point de rassemblement pour une marche interdite par le pouvoir. Toujours selon le leader de l'UFDG, son cortège a été stoppé par des éléments des forces de l'ordre qui auraient tiré sur son véhicule. La balle a traversé l'habitacle et les bris de verre ont blessé le chauffeur.

« La dernière fois je vous ai dit qu'il (Alpha condé ndlr) avait ordonné de m'assassiner. Voilà la preuve la plus éloquente. Regardez le pare-brise ! » Voilà ce qu'a affirmé le chef de file de l'opposition guinéenne hier mardi 23 octobre 2018. Et pour enfoncer le clou, Cellou Dalein Diallo a précisé, geste à l'appui : « Les gendarmes ont visé et ils ont tiré. Mon chauffeur est blessé. »

