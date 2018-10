Cote d'Ivoire: Financement du logement - "La déclaration d'Abidjan" pour une réponse concrète à la question

«En nous réunissant en Côte d'Ivoire, nous avons une occasion unique d'orchestrer une voix commune et d'exprimer avec confiance, ensemble, ce que nous estimons nécessaire pour bâtir la chaîne de financement du logement en Afrique.

Ensuite, alors que beaucoup d'entre nous quitterons cette ville (Abidjan), l'Auhf s'emploiera à faire en sorte que cette voix commune soit partagée par différents canaux, en appui à une réforme de la politique et de la réglementation qui permette de rendre notre travail plus efficace », a soutenu, ce mardi 23 octobre, Oscar Mgaya, président de l'Union africaine pour financement du logement (Auhf), à l'ouverture de la 34e conférence annuelle l'Union africaine pour financement du logement (Auhf), à Abidjan-Marcory.

Pour cette 34e Conférence combinée à l'assemblée générale 2018, qui se tient pour la première fois dans un pays francophone (Côte d'Ivoire), les partenaires et acteurs du logement veulent produire une déclaration dite « Déclaration d'Abidjan ».

Qui servira sans doute de feuille de route dans l'amélioration de la chaîne de financement du logement. Mais, souligne Oscar Mgaya, cette option ne saurait être adoptée sans apprendre ou connaitre la façon dont la Côte d'Ivoire traite la problématique du logement.

Présidée par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, cette conférence 2018 a été l'occasion pour le ministre ivoirien d'afficher la politique de logement du pays.

En effet, pour booster ce secteur qui a avait pris à un moment donné du plomb dans l'aile, l'Etat a pris certaines mesures, notamment avec la création le guichet du Compte de mobilisation pour l'habitat (Cdmh), la baisse du taux du crédit acquéreur établi désormais à 5,5% l'an (assurance y compris) pour les acquéreurs de logement social et économique ; celui de refinancement pour les banques au guichet du Cdmh à 2%, avec un barème de refinancement de 90% et 95% en fonction de la durée du prêt.

« Le logement fait partie des préoccupations les plus importants des Ivoiriens, avec l'alimentation et le transport. Nous, Etat de Côte d'Ivoire, avons l'obligation d'apporter une solution globale concernant le logement. Tout logement exige la question du foncier qu'il faut traiter.

Cela exige qu'il y ait des constructeurs, des promoteurs suffisamment qualifiés, une production de masse industrialisée, mais aussi du financement », a fait-savoir le ministre de la construction.

Il a par ailleurs annoncé la réalisation de 10.000 nouveaux logements. Mais pour atteindre cet objectif, Bruno Koné recommande une bonne sécurisation et la bonne gestion du foncier ; l'industrialisation de la chaîne de production des logements ; avoir des promoteurs compétents et crédibles ; la redynamisation des instruments financiers dédiés au secteur de l'habitat, plus précisément, le Cdmh, le Fsh (Fonds de Soutien à l'Habitat) et le Ctu (Compte des Terrains Urbains).

Selon le directeur régional Afrique de l'ouest et Afrique centrale de la Société financière internationale (Sfi), Aliou Maiga, Au-delà de cet aspect essentiel, la question du logement revêt un enjeu stratégique pour notre planète.

« En effet, d'ici 2030, la population mondiale atteindra 8, 3 milliards, avec plus de 60 % de cette population qui habite dans les zones urbaines. Et pour répondre au besoin de cette population en matière de logement, 565 millions de nouvelles unités résidentielles doivent être construites à travers le monde », dit-il.

Compte tenu de l'attractivité du secteur du logement, favorisant une croissance économique, la Société financière international (Sfi) a apporté, en Afrique de l'ouest, un investissement de 4,5 milliards Fcfa (9 millions US), visant à faciliter la mobilisation de ressources à hauteur de 250 milliards Fcfa (500 millions US) pour accroître le financement de l'habitat dans huit pays au cours des quatre années à venir.

« Ces investissements sont les premiers utilisés par la Sfi dans le cadre du Guichet Sfi-Miga de promotion du secteur privé pour créer des marchés et des opportunités dans des pays à faibles revenus » a poursuivi Aliou Maiga.

Cette conférence est co-organisée par l'Union africaine pour le financement du logement (Auhf), le Centre for affordable housing finance in Africa (Cahf), la Making Finance Work 4 Africa (Mfw4a), la Société Financière Internationale (Sfi), la Caisse régionale de refinancement hypothécaire (Crrh-Uemoa) et la Banque africaine de développement (Bad).

Des acteurs nationaux comme la Banque de l'habitat de l'habitat Afrique (Bhci) n'ont pas voulu se faire conter cette rencontre qui cadre avec leur engagement (financement de l'immobilier, structuration de crédit...).