Burkina Faso: Militaires et policiers radiés - Le dossier examiné à la primature

Le traitement des 5 065 dossiers de policiers et militaires radiés avance lentement mais sûrement. Après des propositions de sortie de crise infructueuses, les dossiers seront transmis à Kosyam où ils seront appréciés à l'une des rencontres hebdomadaires des ministres. C'est la substance du Conseil de cabinet tenu ce 23 octobre 2018 au Premier ministère.

La réunion a regroupé des membres du gouvernement et une délégation du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN), conduite par son président, Léandre Bassolé.

En plus du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, des membres du gouvernement comme celui de la Communication, Remis Fulgance Dandjinou, et celui de l'Action sociale, Laurence Marchal/Ilboudo, y étaient. Ils ont passé à la loupe les propositions faites par le HCRUN en vue de mettre fin à cette crise qui, aux yeux d'aucuns, est une arlésienne. « Il y a un travail important qui a été fait. Le Premier ministre a demandé à un certain nombre de ministères de l'enrichir. Des propositions intéressantes sont sur la table », a dit le porte-parole du gouvernement.

Il est probable, selon le ministre, qu'une fumée blanche se dégage dans quelques semaines du Conseil des ministres. « Nous espérons que dans les semaines à venir, avec les indications des uns et des autres, nous aurons un document finalisé qui pourrait être présenté en Conseil des ministres afin qu'une solution garante de la justice, de l'équité soit prise en compte. Le document tiendra compte de la volonté manifestée du HCRUN d'aller vers une réconciliation nationale en levant tout ce qui peut constituer des éléments de blocage, de tensions », a expliqué le journaliste de formation, tout en se gardant de laisser échapper la moindre bribe d'information sur les propositions examinées, car « il ne faut pas anticiper sur un certain nombre de faits ».

Le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN), Léandre Bassolé, se veut aussi prudent sur le sujet, soutenant que le dossier des militaires et policiers radiés est « très sensible » et qu'il faut y aller avec le « plus grand soin possible. » Néanmoins, il informe que l'ensemble du traitement a été revu.

A ce Conseil de cabinet, le chef du gouvernement a donné le 15 novembre 2018 comme délai pour finaliser le dossier. Le ministre de la Communication a bon espoir que le timing permettra de livrer le travail. Mais il sera encore discuté à la primature avant d'être transmis en Conseil des ministres pour que des décisions adéquates soient prises.