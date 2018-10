Congo-Kinshasa: Dangereuse sortie de route de Félix Tshisekedi

Le timing choisi par l'UDPS, suscite une interrogation majeure. En effet, l'opposition congolaise devait se rencontrer aujourd'hui même à Johannesburg pour formaliser et adopter une position commune et définitive sur la machine à voter. C'est à ce moment précis qu'arrive la salve de Félix Tshisekedi. Pourquoi ?

Ainsi donc, la graine de la discorde est semée sous les pieds de ce front de refus dans lequel Kabila avait déjà réussi à créer des fissures en excluant du champ électoral, certains ténors comme Jean Pierre Bemba et Moïse Katumbi. La force morale et politique de l'opposition, sa crédibilité au sein de la population et à l'internationale, vont certainement pâtir de cette posture de Félix Tshisekedi, désormais regardé par tous sinon comme un traître, du moins comme un parjure.

Cette sortie est un véritable pavé jeté dans la mare politique de la RDC et dont les éclaboussures auront un impact certain sur l'unité de l'opposition congolaise. En effet, cette sortie va très probablement briser l'élan unitaire d'une opposition qui n'a pas encore véritablement trouvé ses marques face au pouvoir de Joseph Kabila qui cherche par toutes les astuces, à conserver le pouvoir.

