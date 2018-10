Madagascar: Marc Ravalomanana - En campagne de proximité dans l'Est

Le candidat n°25 haranguant la population de la commune rurale de Sahambala.

Le bâtisseur poursuit avec assurance et sérénité son chemin vers la victoire. Hier, le candidat n°25 et ses partisans ont mené une campagne de proximité qui leur a permis d'être plus proches de la réalité. Marc Ravalomanana était dans la région Atsinanana, de Brickaville à Fenerive-Est en passant par Miarinarivo et Vavatenina.

Dans la commune rurale de Sahambala, le candidat n°25 a rencontré les populations d'autres communes rurales dont celles de Fotsimavo, d'Ambodiharatra et d'Ambalarondro. A Mahavelona (Foulpointe), le bâtisseur a donné rendez-vous à la population de Besokona, d'Andodabe, d'Antaratasy et d'Ampasime. Cette campagne de proximité lui a permis de proposer des solutions aux problèmes vécus quotidiennement par la population de la région Atsinanana, dont ceux liés à l'insécurité, à l'éducation, à la santé, à la malnutrition, à l'infrastructure et à l'environnement.

Bref des domaines sur lesquels, son « Manifesto » et le MAP2 prévoient des solutions concrètes. Lors de sa conférence de presse du lundi dernier, Marc Ravalomanana a fait savoir que la Banque mondiale, l'Union européenne et nos partenaires bilatéraux et multilatéraux sont prêts à lui donner la main pour la reconstruction du pays.

Bonne cote de popularité. Si le candidat n°25 a visité hier plusieurs localités de la partie Est de Madagascar, sa femme a mené pour lui une campagne digne de ce nom dans le district d'Antananarivo Avaradrano. Là où elle est passée, Lalao Ravalomanana a toujours drainé une foule à ses meetings.

La femme du candidat n°25 s'est rendue dans les communes les plus populeuses d'Avaradrano dont entre autres Sabotsy Namehana et Talata-Volonondry. Lalao Ravalomanana a poursuivi sa campagne à Andriampamaky et Ankazondandy, deux communes rurales du district de Manjakandriana.

Les dix engagements du « Manifesto » et le MAP2 ont été expliquées aux populations de ces communes périphériques de la Capitale où le candidat n°25 jouit d'une très bonne cote de popularité. Bref, Marc Ravalomanana incarne toujours l'image d'un candidat proche du peuple et digne de la confiance de nos partenaires techniques et financiers.