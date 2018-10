Soudan: Momtaz informé de la situation générale au Sud-Darfour

Le Wali a affirmé que son gouvernement est prêt à faire réussir le tournoi scolaire grâce à la restauration de la sécurité et l'interaction des citoyens avec le pan et les directives de l'Etat à cet égard, affirmant le démarrage du tournoi scolaire dans sa date déterminée le 18 novembre prochain.

Cela est arrivé lorsqu'il s'est entretenu ce mardi avec le Wali de l'Etat Adam Al-Faki sur un certain nombre de questions, des progrès du processus du développement et les préparatifs pour le lancement du tournoi scolaire à l'Etat.

