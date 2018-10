Cote d'Ivoire: Fashion Vallon - Des Amazones sur le « T » contre l'endométriose

Défilé, témoignages, partage, tombola, humour et barbecue sont au menu de cette agape où les acteurs de la mode s'engagent contre un mal silencieux.

Du 4 au 5 novembre, créateurs, stylistes, designers, mannequins, coaches, hommes et femmes de médias, mécènes et autres férus de mode se donnent rendez-vous à l'espace Acoustic de Cocody Les Deux-Plateaux, rue des jardins, à Abidjan, pour l'édition 2018 de « Fashion Vallon ».

Une édition placée sous le signe de la lutte contre l'endométriose, à l'initiative de la plateforme féminine, active et multicarte, Les Amazones, sous la houlette de Kadyt Traoré, entrepreneure culturelle et sociale.

Au menu, défilés de créateurs de renom et émergents, témoignages, activités ludiques de chants et d'humour autour d'un barbecue géant, tout cela assorti d'un jeu-tombola et d'une collecte de dons pour amplifier la lutte contre la pathologie pernicieuse susmentionnée.

Pour dire vrai et plus simplement, l'endométriose qui est une cause méconnue des règles douloureuses, n'épargne pas, à moult égards, le monde de la mode qui est, à plus de 75%, féminin.

C'est une affection fréquente de la femme qui se révèle souvent par des douleurs au ventre ou au bas-ventre au moment des règles. De nombreuses présentations cliniques sont possibles, dont un trouble de la fertilité.

Causes, remèdes, conseils et assistance de spécialistes seront, sur et hors du « T » de l'Acoustic, sondés par les « déesses » de la mode en solidarité les unes avec les autres, ainsi qu'avec d'autres couches féminines vivant dans la précarité.

Une action à saluer, d'autant plus que ces Amazones sont déjà fort actives tout ce mois d'octobre, dans le cadre de l'opération « Octobre rose » pour la lutte contre le cancer du sein, entre autres œuvres qu'elles mènent depuis plus d'une décennie, entre art, art de vivre, savoir-vivre et savoir-être.