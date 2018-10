Angola: Les réseaux sociaux sont des compléments importants pour la diffusion de l'information - déclare un professeur

Luanda — Les réseaux sociaux sont des ajouts importants à la promotion et diffusion qui permettent d'élargir et de diffuser l'information plus rapidement que les médias traditionnels, a déclaré mardi, à Luanda, le professeur universitaire, Adebayo Vunge.

S'adressant à Angop, lors de la séance d'ouverture de la "5e semaine de la communication sociale", sous le slogan "La Communication et la société", qui se tiendra du 23 au 26 novembre, a dit que les réseaux sociaux se révélaient être un mécanisme qui facilite la communication et ne devait pas être considéré comme un concurrent.

Selon lui, les réseaux sociaux permettent qu'il y ait une participation plus efficace de gen, de la manière la plus directe de la publication de l'information.

Le responsable, intervenant lors d'une réunion organisée par l'Université privée d'Angola (UPRA), a conseillé aux étudiants du cours de Communication sociale d'avoir une maîtrise correcte des techniques de communication en journalisme, ainsi que dans la formation en sciences humaines qui aident à avoir une interprétation complète de connaissances transversales.

Selon le responsable, avec l'évolution de la technologie et l'émergence de la robotique, de nouveaux métiers commencent à émerger et beaucoup sont obligés de se réinventer et le journalisme vivra ce processus.

Adebayo Vunge a attiré l'attention sur l'importance de l'entrepreneuriat dans la communication qui est extrêmement important dans les références internationales.