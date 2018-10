Angola: La Cour des comptes homologue les travaux de bitumage de deux routes à Huambo

Huambo — La Cour des comptes (CC) a récemment approuvé les travaux d'asphaltage des routes reliant la ville pilote de Lossambo, dans le quartier Juventude, avec six kilomètres, et celle qui commence au rond-point de l'aéroport passant par Sassonde, jusqu'à l'avenue Norton de Matos, avec quatre kilomètres.

Annonçant mardi le fait à l'Angop, le directeur du bureau d'étude et planification de la province de Huambo, Marlino Daniel Sambongue, a déclaré que les travaux pourraient commencer brièvement, dans la mesure où ils dépendent de l'approbation favorable de la Cour des comptes.

Il a précisé que six projets étaient en cours d'approbation, dont quatre dans le secteur de la construction et des travaux publics et deux dans le secteur de la santé, faisant référence à l'asphaltage de six kilomètres entre Mokolokolo et Honga, dans le quartier Benfica, et d'un kilomètre 600 mètres de la route qui va du rond-point de Kapango à la route qui donne accès à la ville pilote de Lossambo, en passant par le quartier de São Luís.

Les autres projets, selon Marlino Daniel Sambongue, concernent l'asphaltage de quatre kilomètres de route alternative, du rond-point de Kapango à l'hôpital militaire, et le terrassement des rues des quartiers périphériques de la ville.

Dans le secteur de la santé, a-t-il expliqué, le gouvernorat local attend l'approbation de la réhabilitation du centre de santé maternelle et infantile du secteur de Ngove, dans la municipalité de Caála et du centre de santé maternelle et infantile de Mineira, situé à la périphérie de la ville de Huambo.

Le directeur du bureau d'études et planification a également indiqué que le gouvernorat provincial préparait également le processus de renvoi à la Cour des comptes du projet de reprise des travaux de construction du centre culturel de Huambo, qui avaient été paralysés il y a quatre ans, et de la première phase d'extension de l'hôpital central et de l'hôpital de la mission évangélique de Chiulume, dans la municipalité de Bailundo.

Il a souligné que le processus desdits projets, encadrés dans le cadre du programme d'investissement public, en est au stade de la conclusion des offres pour la passation des marchés.

.