Angola: La Communication sociale préoccupée par la question du genre - Dit un responsable

Luanda — Le directeur national de la Communication sociale, Rui Vasco, a déclaré mardi à Luanda que l'organe de tutelle s'intéressait à la question du genre, non pas dans une perspective théorique, mais pour promouvoir la qualité, la compétence et le professionnalisme.

Selon le responsable qui parlait lors de la VIIe réunion de la Plateforme des entités réglementaires de la Communication sociale des pays et territoires de langue portugaise (PER), qui se tient dans la capitale angolaise jusqu'au 28 de ce mois, l'important est de montrer un travail de qualité pour la société et pas seulement se soucier des questions de pourcentage.

"S'il y a la qualité, la compétence et le professionnalisme, les femmes occuperont leur place dans la communication sociale", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les valeurs de compétence et de professionnalisme, lorsqu'elles sont correctement appliquées et interprétées, feront en elles-mêmes que le mécanisme permettant d'interpréter le genre dans la société soit transparent, sans se préoccuper des pourcentages, car en pratique et en qualité, des travaux ne traduisent souvent rien.

Pour sa part, Moreira Mário, responsable de la communication du Mozambique, a déclaré qu'il était nécessaire de mettre en place une politique d'égalité des sexes dans les salles de rédaction, afin de parvenir à un équilibre entre les sexes.

Pour lui, il est important de maintenir la femme dans les salles de rédaction avec des politiques adaptées à leur état physique, car défendre l'égalité est une cause qui doit impliquer tout le monde.

La PER a été créée le 22 octobre 2009 à Lisbonne (Portugal) et a pour vocation de servir de forum de discussion et de coopération, d'échange d'informations et de recherche sur des questions liées à la réglementation de la communication sociale.

Ce protocole fondateur a été signé par les régulateurs des médias du Portugal, du Mozambique, de l'Angola, de Sao Tomé-et-Principe, du Cap-Vert et du Timor oriental.

Le thème central de cette VIIe réunion est "Médias, genre et réglementation.

La sixième réunion s'est tenue à Maputo, capitale du Mozambique en 2017.