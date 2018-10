Angola: Le port de Namibe sera le centre logistique du sud du pays

Moçâmedes — Le port de Namibe, construit en 1957, pourrait se transformer en un pôle de développement logistique pour la région sud de l'Angola, après l'achèvement des travaux de réhabilitation de la deuxième phase en 2019, selon son président, António Samuel.

S'adressant à Angop mardi, le responsable du Port Namibe a expliqué que 24 millions de dollars US avaient été investis dans la première phase et que 24 autres sont maintenant utilisés, totalisant 48 millions de dollars US, ce qui stimulera l'activité portuaire.

La deuxième phase, qui a débuté en juin dernier et se termine en août 2019, concerne la réhabilitation totale du quai d'une longueur de 240 mètres qui s'étend jusqu'au Port de pêche, avec une profondeur de 3 mètres.

Avec les travaux de réhabilitation, a ajouté António Samuel, certains travaux sont limités, étant à ce moment le concessionnaire japonais "TOA" chargé de gérer toutes les opérations portuaires, telles que l'amarrage des navires, sans créer de contraintes.

"Dès que nous aurons terminé les travaux, nous aurons un port avec plus de sécurité, améliorant ainsi les performances d'exploitation, réduisant le temps de permanence du navire et le mouvement de déchargement et d'autres services", a-t-il déclaré.

En termes d'opérationnalité, a déclaré que le mouvement a diminué de 10 à 6 navires par mois, en raison de la crise financière que vit le pays.

"Nous pouvons dire ici que nos importateurs ont perdu beaucoup de mobilité et que le manque de devises a créé certaines contraintes opérationnelles, notamment dans la manutention du fret pour le port de Namibe et nous espérons que cette situation prendra fin, de manière à augmenter la productivité ", a-t-il ajouté.