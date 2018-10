Angola: L'hypertension fait 152 décès à Huíla

Lubango — Cent cinquante-deux personnes sont décédées d'hypertension de janvier à ce jour dans la province de Huíla (Angola), sur un total de 13.670 cas enregistrés dans des hôpitaux locaux, a fait savoir lundi, à Lubango, le directeur du Bureau provincial de la santé, Eleutério Hivilíkwa.

S'adressant à l'Angop, dans cette ville, après avoir évalué la situation épidémiologique de la province, lors de la réunion extraordinaire du gouvernement local tenue lundi, le directeur a dit avoir eu une augmentation de 51 décès par rapport à la même période en 2017 au cours de laquelle ils avaient été diagnostiqués 6.546 cas.

Il a expliqué que l'hypertension artérielle est une maladie chronique caractérisée par des niveaux élevés d'hypertension. Elle se produit lorsque les valeurs de pression maximale et minimale sont égales ou supérieures à 140/90 mmHg (ou 14 sur 9).

"Une pression artérielle élevée oblige le cœur à faire plus d'efforts que la normale pour que le sang soit correctement distribué dans le corps. C'est l'un des principaux facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral, d'infarctus, d'anévrysme artériel et d'insuffisance rénale et cardiaque", a-t-il dit.

Selon lui, dans la plupart des cas, le problème est hérité d'au moins 90% des parents, mais plusieurs facteurs influent sur la pression artérielle, tels que le mode de vie de l'individu.

Actuellement, Huíla compte 164 médecins, nationaux et expatriés, avec un ratio d'un médecin pour 15.228 habitants, ainsi que 3.334 infirmiers pour un total de 2.497.422 habitants.

D'après lui, il manque plus de 387 médecins pour réduire les besoins de la province dans le secteur de la santé et obtenir le ratio d'un médecin sur 10 000 habitants, conformément au Plan national de développement de la santé (PNDS). Le réseau de santé de Huíla compte quatre hôpitaux provinciaux, de 74 centres médicaux et de 188 postes de santé (2 319 lits), y compris une école technique de santé.