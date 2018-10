Cote d'Ivoire: Un deuxième hôtel Radisson à Abidjan en 2021

Le groupe hôtelier a annoncé le lundi 22 octobre, la réalisation d'un nouvel hôtel à Abidjan-Plateau, nommé Radisson Red Hotel.

Considéré comme le deuxième hôtel Radisson Red du groupe en Afrique, ce nouvel hôtel sera le premier hôtel lifestyle haut de gamme à Abidjan, l'une des principales capitales francophones d'Afrique, selon le groupe.

L'hôtel sera situé sur le boulevard de Gaulle, au bord de la lagune dans le quartier du Plateau, le principal centre d'affaires de cette ville animée d'Afrique de l'Ouest. C'est l'emplacement idéal pour l'hôtel, qui apportera une touche de fantaisie à l'offre traditionnelle.

Le directeur de développement du groupe en Afrique subsaharienne Erwan Garnier, a indiqué : « Nous sommes ravis d'annoncer lors de l'Africa Hotel Investment Forum 2018 (forum de l'investissement hôtelier en Afrique) la signature de notre deuxième hôtel Radisson Red en Afrique, et d'introduire cette marque connectée, stylée et sociale dans la ville en pleine croissance d'Abidjan.

Il apporte une touche de fantaisie à l'offre hôtelière traditionnelle. Nous insufflons une nouvelle vie aux hôtels grâce à des services informels où tout est prévu, à une scène sociale qui n'attend qu'à être partagée et à un design audacieux qui donne le ton ».

« Nous sommes fiers de notre partenariat avec Radisson Hotel Group, et d'ouvrir le premier hôtel Radisson RED en Côte d'Ivoire, une marque unique et bien adaptée au marché ivoirien et à la ville animée d'Abidjan.

Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre relation de longue date avec le Groupe, et de nous lancer dans l'aventure passionnante qui nous attend pour développer cet hôtel emblématique. », a pour sa part déclaré le propriétaire de l'hôtel, Isaac Kelekele Kasonga, président de Phoenix Property Investment.

Ce nouvel hôtel comptera 165 chambres, dont des studios et des suites dotés de graphiques muraux audacieux et d'un design attrayant.

Ainsi qu'une épicerie un bar branché une piscine sur le toit et une salle de sport entièrement équipée, créant ainsi une scène sociale interactive animée. L'espace de réunion et d'évènement rompra avec la tradition, avec son studio d'événements moderne et ses quatre salles de lecture.