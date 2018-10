Mali: Cheick Doucouré - Le Malien signe son premier contrat professionnel au RC Lens

Alors qu'il a joué tous les matches du RC Lens cette saison (13), le milieu défensif malien Cheick Doucouré n'était pas encore professionnel. Le joueur de 18 ans, très prometteur, a signé son premier contrat pro ce mardi, dont la durée n'a pas été dévoilée. Arrivé en janvier au RC Lens et formé à l'Académie Jean-Marc Guillou, Cheick Doucouré a réalisé une préparation et un début de saison fantastique. Le milieu de terrain est ainsi devenu l'un des hommes forts du dispositif de Philippe Montanier, puisqu'il est apparu lors des onze rencontres des Sang et Or cette saison. Une éclosion qui a d'ailleurs abouti à sa première titularisation avec l'équipe A du Mali au début du mois d'octobre, aux côtés de son coéquipier lensois Souleymane Diarra.

