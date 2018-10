Tunisie: Ligue des champions - L'Espérance de Tunis qualifiée pour la finale

Quelle demi-finale retour. Dans un match spectaculaire, l'Espérance de Tunis s'est qualifiée mardi pour la finale de la Ligue des champions de la CAF saison 2017-2018. Le club tunisien a réussi à s'imposer 4-2 devant le Primero Agosto (4-3 sur l'ensemble des deux matchs).

Malgré une avance d'un but acquis à l'aller, les Angolais se montrent encore menaçant dès l'entame. Logiquement ils sont récompensés quand Geraldo Bartolomeu ouvre le score. Les Sang et Or réagissent très vite derrière avec l'égalisation suite à un penalty litigieux de Youcef Belaili. Le club tunisien pousse et inscrit un second but avant la pause par Mohamed Yakoubi.

Au retour des vestiaires, Agosto, sans complexe égalise par Lumpala Mongo Bokamba. Une nouvelle fois, l'Espérance revient au score grâce à Haythem Jouini. Le match s'emballe aussi bien sur le terrain que dans les tribunes. Des heurts opposent supporters et forces de l'ordre dans les travées de Radès. Le match se poursuit et à la 77è, Agosto inscrit un but mais refusé par l'arbitre Janny Sikazwe. Au ralenti, le but était valable. Ce qui devait arriver arriva avec un quatrième but pour l'Espérance grâce à Anice Badri. Les Angolais ne reviendront plus et voient leur rêve d'une première finale s'estomper net.

L'Espérance sportive de Tunis disputera pour sa part sa 7è finale de Ligue des champions de la CAF. Son adversaire sera connu à l'issue d'Entente Sétif - Al Ahly (19 h GMT). A l'aller, les Egyptiens ont pris l'avantage 2-0.