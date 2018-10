Ile Maurice: Meurtre de Ritesh Gobin - Le suspect est un récidiviste

La colère des habitants de Petite-Rivière était telle qu'alors que le 4x4 de la Major Crime Investigation Team, qui transportait le suspect, quittait les lieux, des individus se sont mis à lancer des pierres en sa direction. Le véhicule s'est ensuite retrouvé enlisé dans la terre. Quatre officiers de l'unité et un élément du Scene of Crime Office ont été blessés.

«Asasin, to pa onté to touy enn zanfan ?» ou encore «zanfan-la ti éna enn lavénir... Li ti bizin pran par lexamin siziem», ont lancé les membres du public au suspect, hier. Celui-ci a expliqué aux enquêteurs qu'il s'en est pris au garçon par vengeance car ce dernier se serait disputé avec son fils à l'école dans le passé.

