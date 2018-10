Algérie: 7e semi-marathon d'Alger - Plus de 2000 participants annoncés

Alger — Deux-mille-cent-dix (2110) participants dont 220 dames ont confirmé leur présence à la 7e édition du semi-marathon d'Alger, prévue vendredi à 10h00 à l'esplanade de la forêt Bois-des-cars (Dély-Ibrahim), a-t-on appris lundi des organisateurs.

Outre la participation de citoyens algériens, cette 7e édition verra la présence de plusieurs étrangers résidant en Algérie. Ils sont issus de 11 pays à savoir la Suisse, l'Angleterre, l'Italie, la France, les Etats-Unis, la Turquie, le Portugal, la Tunisie, la Russie, l'Espagne et la Chine.

Ce rendez-vous, qui regroupera des personnes non affiliées à un club ou une association structurée, sera organisé par l'agence Pro Organisation en collaboration avec la Fédération algérienne du sport pour tous.

"On souhaite donner la chance aux personnes non affiliées à des clubs et associations pour prendre part à cet évènement. On veut pousser les gens à pratiquer du sport pour leur bien-être et leur santé", a indiqué Abdelmajid Rezkane, manager général de l'agence, lors d'une conférence de presse tenue à Dély-Ibrahim.

Concernant le nombre de participants, Rezkane s'est dit "agréablement surpris" du "record" d'inscription qui dépasse les 2000. "Pour cette 7e édition, il s'agit d'un record sur le plan de participation par rapport aux précédentes années.

2110 participants se sont enregistrés par internet jusqu'au 21 octobre. Selon nos estimations, la participation pourrait atteindre la barre des 4000, si ce n'est pas plus", a précisé la même source.

Ce rendez-vous "amical", dont le départ est prévu devant l'esplanade de la forêt Bois-des-cars, regroupera cinq catégories d'âge à savoir : 18-30 ans, 31-40 ans, 41-50 ans, 51-60 ans ainsi que 61 ans et plus.

"Le athlètes licenciés pourront prendre part à la course mais ne seront pas classés dans les résultats officiels et n'auront pas de récompenses. Des contrôles seront effectués durant l'épreuve afin de nous assurer de la parfaite condition et de la régularité de la course", a ajouté la même source.

Pour sa part, le Directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne du sport pour tous (FAST), Yacine Youcef, présent lors de la conférence, a précisé que le rôle de l'instance fédérale lors de la compétition sera "l'encadrement technique".

"La fédération sera présente pour soutenir et assurer l'encadrement technique alors que l'agence Pro Organisation va se concentrer sur la logistique. On sera appelé à donner notre avis sur le côté organisationnel notamment concernant le parcours. Je profite de cette occasion pour inviter les gens à venir participer et passer une agréable journée", a dit le DTN.