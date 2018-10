Algérie: Elaboration en cours d'une carte pour lutter contre la surcharge des classes dans le primaire

Ouargla — La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, a affirmé lundi dans la wilaya d'El-Oued qu'une carte est en cours d'élaboration pour lutter contre la surcharge des classes, notamment en première et deuxième années du cycle primaire.

Le ministère de l'Education s'attelle à l'élaboration d'une carte pour lutter contre la surcharge des salles de cours en première et deuxième années du cycle primaire à l'échelle nationale, en vue de contribuer à l'amélioration de l'assimilation pédagogique et cognitive de l'élève et permettre aux enseignants de mener leur mission dans la sérénité, a affirmé la ministre lors de l'inspection de certains établissements scolaires dans certaines communes de la wilaya.

Abordant la question de la faiblesse d'acquisition des cours, Mme Benghabrit a préconisé l'élaboration d'un plan de soutien au profit des élèves présentant une faiblesse du niveau scolaire, notamment dans les matières de langue arabe et de calcul pour les classes du cycle primaire, ainsi que l'intensification de l'évaluation de l'élève pour lui éviter de redoubler sa classe, notamment dans les cycles primaire et moyen.

Mme. Benghebrit a salué, en outre, les efforts déployés pour l'intégration des enfants aux besoins spécifiques dans les classes normales, leur permettant de suivre un cursus scolaire normal.

La ministre de l'Education nationale a, lors de sa visite de travail, inauguré et baptisé au nom de cheikh Sidi H'mida Yanboui un groupement scolaire de catégorie "B", implanté à la cité "1er Novembre", dans la commune de Taghezout.

Composé de six salles de cours et d'une salle de sports, cet établissement, réalisé au titre du programme complémentaire de soutien à la croissance économique, accueille 167 élèves, encadrés par sept (7) enseignants.

Elle a également inauguré un lycée de 800 places, baptisé au nom du défunt Sandid Mohamed Mounib et réalisé dans la commune de Kouinine pour 290 millions DA, au titre du programme complémentaire de soutien à la croissance économique.

La délégation ministérielle a, sur site, suivi un exposé sur la situation et les perspectives du secteur de l'Education dans la wilaya d'El-Oued, sur les activités et prestations assurées par le Centre d'enseignement et de formation à distance, ainsi que la modernisation et la numérisation du Centre national d'enseignement et de formation à distance (CNEFD).

Mme Benghabrit a inspecté aussi, au quartier Taksebt à El-Oued, le collège d'enseignement moyen Tyr Hocine, où elle a appelé à l'exploitation optimale des moyens informatiques et à la numérisation des archives pour préserver la mémoire de cet établissement éducatif.

Sur site, elle a évoqué la prise en compte, à l'horizon 2020, de l'évaluation continue des 2ème et 3ème années secondaires dans l'examen du baccalauréat qui devra connaître aussi une amélioration des questions d'examen.

La ministre a inauguré, par ailleurs, un groupement scolaire de catégorie "B" baptisé au nom du Chahid Ferhat H'mida Bachir, réalisé au quartier Taksebt à El-Oued, dans le cadre du programme de soutien à la croissance économique.

Nouria Benghebrit devra, au terme de sa visite de travail d'une journée dans la wilaya d'El-Oued, présider une rencontre avec les cadres de son secteur et une autre avec les partenaires sociaux.